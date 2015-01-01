TV اون لايف| كورة لايف مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر رابط Madagascar ضد Tunisia بث مباشر تونس اليوم can 2019

مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر ، حيث تقام مباراة تونس ومدغشقر في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة في المباراة التي تقام بين المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في المباراة التي تقام على استاد السلام.





موعد مباراة تونس ومدغشقر والقنوات الناقلة:

يلا شوت مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر yalla shoot، حيث تقام مباراة تونس ومدغشقر في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة في مباراة هامة وقوية لكلا المنتخبين لاستكمال مشوارهم في البطولة.





التشكيل المتوقع لمنتخبي تونس ومدغشقر:

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: أسامة الحدادي، وجدي كشريدة، ياسين مرياح، ديلان برون.

خط الوسط: فرجاني ساسي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري.

خط الهجوم: يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي.





تشكيلة منتخب مدغشقر المتوقعة:

حراسة المرمى: آندريا

خط الدفاع: مومبريس، رزاق، فونتايني، ميتانيري

خط الوسط: آمادا، آنسيت، ريان آينا

خط الهجوم: لالاينا، آندرياستيما، آندريا.





مشوار تونس ومدغشقر في أمم إفريقيا 2019:

كورة لايف مشاهدة مباراة تونس ومدغشقر بث مباشر، حيث نجح منتخب تونس في التأهل للدور الثاني بعدما حل ثانيا في مجموعته بعد 3 تعادلات قبل أن يعبر غانا بركلات الترجيح، بينما تأهلت مدغشقر بعد تصدر مجموعته بسبع نقاط قبل أن يعبر الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.



