رئيس مدغشقر يصل ملعب السلام لمؤازرة منتخب بلاده أمام تونس

وصل أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر ستاد السلام، لحضور مباراة منتخب بلاده أمام تونس في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وحضر راجولينا إلى مصر لمساندة منتخب بلاده الذي يعد الحصان الأسود البطولة بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وتخطي الكونغو في ثمن النهائي بأول مشاركة للفريق في تاريخ كأس أمم أفريقيا.

وكان الفرنسي نيكولا ديبوى أعلن تشكيلة منتخب مدغشقر لمواجهة تونس التي تقام في التاسعة مساء على ستاد السلام ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى : ادريين ميلفين

خط الدفاع : جيروم مومبريس – باسكال رزاكانايتينا – توماس فونتين – رومان ميتانيير

خط الوسط : إبراهيم امادا – انيسيت هابيل - ماركو الايماهاريتا

خط الهجوم : لالينا نومينغانهارى – فاديفا ايما اندرياتسيما – كاروليس اندريا