توفيق عكاشة: المخابرات البريطانية أسست جماعة الإخوان على فكرة عبادة الأصنام
الخميس 11/يوليه/2019 - 08:55 م
كساب أحمد
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن جهاز المخابرات البريطاني من خلال جماعة إخوان الشيطان، عمل على تحويل الإسلام الذي لا يوجد فيه قيد أو شرط، إلى سجن كبير للمسلمين، فجماعة الإخوان تعمل على التحكم في عباد الله، من خلال تحميل الإسلام ما ليس فيه.
وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن المخابرات البريطانية قامت بتأسيس جماعة الإخوان، على نفس فكرة عبادة الأصنام، وبذلك أصبح المرشد في جماعة الإخوان إلهًا بشريًا.
ولفت إلى أن جماعة الإخوان أنتجت كافة الجماعات المتشددة في الإسلام، ولعبت أقذر الأدوار في تفتيت وتمزيق الجنس العربي.
وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن المخابرات البريطانية قامت بتأسيس جماعة الإخوان، على نفس فكرة عبادة الأصنام، وبذلك أصبح المرشد في جماعة الإخوان إلهًا بشريًا.
ولفت إلى أن جماعة الإخوان أنتجت كافة الجماعات المتشددة في الإسلام، ولعبت أقذر الأدوار في تفتيت وتمزيق الجنس العربي.
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