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فالنسيا يفسخ عقد أيمن عبد النور

الخميس 11/يوليه/2019 - 07:31 م
فالنسيا يفسخ عقد أيمن عبد النور
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أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم الخميس عن فسخ عقد مدافعه التونسي أيمن عبد النور، الذي سيلعب لصفوف فريق قيصري سبور التركي، بالتراضي والاتفاق معه.

ويتبقى للاعب عام في عقده مع "الخفافيش"، الذي انضم إليهم في صيف عام 2015 مقابل 22 مليون يورو، لكن خلال العامين الذي تواجد فيهما داخل النادي بالكاد اعتمد عليه مدربو الفريق.

وفي صيف عام 2017 أعار فالنسيا المدافع التونسي لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الذي لم يكن له دور معه أيضاً، وقام حينها بالتدريب مع فريق الناشئين حتى لا يفقد مستواه.

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