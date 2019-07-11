حيّ 7SRy لايف: مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر shoot مشاهدة الجزائر وكوت ديفوار كورة لايف يوتيوب بدون تقطيع PLUS
الخميس 11/يوليه/2019 - 07:30 م
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مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار رابط يلا شوت بلس في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية بث مباشر مباراة الجزائر كوت ديفوار كورة لايف بدون تقطيع في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر من ملعب السويس الجديد.
ويحرص موقع "الفجر الرياضي" على تقديم خدمة يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم الخميس الموافق 11-7-2019 في واحدة من المباريات القوية التي ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم الإفريقية، بث مباشر الجزائر وكوت ديفوار رابط سريع مجاني يوتيوب.
تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام كوت ديفوار:
حراسة المرمي: رايس مبولحي
خط الدفاع: رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، يوسف عطال
خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز
خط الهجوم: بغداد بونجاح
تشكيلة كوت ديفوار المتوقعة أمام الجزائر:
حراسة المرمى: سلفين جبوهو
خط الدفاع: مامادو باجايوكو، إسماعيل تراوري، ويلفريد كانون، وونلو كوليبالي
خط الوسط: ماكس جراديل ، إبراهيم سنجاري، سيري دي، فرانك كيسي
خط الهجوم: ويلفريد زاها، جوناثان كودجيا
موعد مباراة الجزائر ضد كوت ديفوار اليوم:
تقام مباراة الجزائر ضد كوت ديفوار في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة مشاهدة مباراة الجزائر اليوم على قناة تايم سبورت المصرية بالتردد الأرضي كما يمكنك عزيزي المشاهدة متابعة المباراة على قناة بي إن سبورت الرياضية bein sport max وهي الناقل الحصري للبطولة الإفريقية المقامة في مصر بالفترة ما بين 22 يونيو وحتي 19 يوليو الجاري.
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