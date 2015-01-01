أيتن عامر: ردود الفعل على مسلسل طلقة حظ فاجأتني

أكدت الفنانة أيتن عامر، أن ردود الفعل التي تلقتها على مسلسلها الرمضاني (طلقة حظ) فاجأتها.









وأضافت عامر في تصريحات صحفية: "أنها تحرص على عدم تكرار نفسها في نوعية محددة من الأدوار"، لافتة إلى أن تجربة الكوميديا في هذا المسلسل كانت مختلفة بالنسبة لها، وردود فعل الجمهور أدهشتها، وفاجأتها التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.









وأشارت إلى أنها حرصت ألا تجعل الكوميديا مصطنعة خلال التصوير، حيث أن هذا الأمر هو سبب النجاح الذي حققه المسلسل، قائلة: "إن الحديث عندما يخرج من القلب يصل بسرعة إلى الجمهور ويتفاعل معها".. متمنية تكرار تجربة الكوميديا مستقبلًا.









وتناول أحداث المسلسل قصة شخصية "عبد الصبور" التي يجسدها مصطفى خاطر، الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، ويتعرض لحادث يغير حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.







