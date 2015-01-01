برشلونة يفرض حصانة شديدة على جريزمان

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى نادي برشلونة الإسباني، سيفرض حالة من الحماية القصوى على لاعبه القادم أنطوان جريزمان، حيث سيتم تقديمه بدون جمهور.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه يحاول النادي الكتالوني جعل قدوم جريزمان سلس قدر الإمكان، والخطوة الأولى تقديمه دون جمهور لكي لا يوبخه الجمهور، فلا أحد ينسى فيلم القرار.



