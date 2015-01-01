برشلونة يفرض حصانة شديدة على جريزمان
الخميس 11/يوليه/2019 - 07:24 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى نادي برشلونة الإسباني، سيفرض حالة من الحماية القصوى على لاعبه القادم أنطوان جريزمان، حيث سيتم تقديمه بدون جمهور.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه يحاول النادي الكتالوني جعل قدوم جريزمان سلس قدر الإمكان، والخطوة الأولى تقديمه دون جمهور لكي لا يوبخه الجمهور، فلا أحد ينسى فيلم القرار.
وعلى ذلك فإن ملعب كامب نو سيكون مغلق أمام الجماهير بسبب تغيير العشب، وهذا الأفضل لكي لا يتم توبيخ النجم الفرنسي.
Advertisements
- "جريزمان" على أعتاب برشلونة
- برشلونة يرصد 100 مليون يورو من أجل جريزمان
- جريزمان يحاول إثبات ذاته أمام برشلونة بالليجا
- صحفي إسباني: جريزمان إلى برشونة الصفقة حسمت
- تقارير تكشف: برشلونة تم إختراقه !
- برشلونة يستقر على بقاء نجمه في الموسم الجديد
- خطوة نارية من برشلونة لضم الصفقة المثيرة للجدل
- سر غياب جمهور برشلونة عن حفل تقديم جريزمان
- أولى أزمات جريزمان في برشلونة
- برشلونة يكشف عن موعد إعلان صفقة جريزمان