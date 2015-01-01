فيدال يحسم مستقبله مع برشلونة

حسم النجم الدولي التشيلي أرتورو فيدال، متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، مستقبله مع برشلونة، خلال الفترة المقبلة.





وقال فيدال في تصريحات صحفية: "مستقبلي؟ حالياً لا أفكر سوى في إجازاتي، وكما قلت مستقبلي في برشلونة، لدي عقد مع النادي لمدة عامين وهو لا زال مستمراً".



