فيدال يحسم مستقبله مع برشلونة
الخميس 11/يوليه/2019 - 07:19 م
عمر عبدالعزيز
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حسم النجم الدولي التشيلي أرتورو فيدال، متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، مستقبله مع برشلونة، خلال الفترة المقبلة.
وقال فيدال في تصريحات صحفية: "مستقبلي؟ حالياً لا أفكر سوى في إجازاتي، وكما قلت مستقبلي في برشلونة، لدي عقد مع النادي لمدة عامين وهو لا زال مستمراً".
وتعاقد النادي الكتالوني مع المحارب التشيلي فيدال، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي بايرن ميونيخ الألماني.
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