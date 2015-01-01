افتتاح مزلقان الوحدة تجريبيًا جنوب شرق الأقصر

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أعلنت سلطات مركز الطود بجنوب شرقي الأقصر، الافتتاح التجريبي لمزلقان نجع الوحدة، وذلك بعد تطويره وتشغليه بالأنظمة الحديثة والبوابات الأوتوماتيكية، لتحقيق عوامل السلامة والأمان، وتفادي وقوع الأخطاء.



وقال العميد محمد عياد، رئيس مركز ومدينة الطود، إن أعمال التطوير التي تتم في عدد من المزلقانات بمركز الطود: "نجع الوحدة ومزلقان مدينة الطود ومزلقان نجع الجسور ومزلقان العديسات" لزيادة عوامل الأمان، حيث يتم تشغيلها بنظام تحكم حديث، يعمل بالتزامن معه أجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية؛ تحقق أمانا أثناء سير القطارات وعبور السيارات والمشاة.



ومن المزلقانات التي دخلت عملية التطوير وأصبحت تعمل إلكترونيًا، ودخلت نطاق العمل هي: مزلقان مصطفى كامل- نجع الشيخ- البغدادي- الشغب- الكلابية إضافة إلى مزلقانات أخرى جار الانتهاء من اعمال تطويرها.



يذكر أن هيئة السكك الحديدية بدأت خطة تطوير مزلقانات الأقصر في 2015 ليتم تحديثها للعمل بالنظام الإليكتروني بدلًا من العمل يدويًا.

