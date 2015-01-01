الجيش اليمني يكبد مليشيات الحوثي خسائر في البيضاء
الخميس 11/يوليه/2019 - 07:18 م
وكالات
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شنت وحدات من قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجومًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.
وحسب ما أعلنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، نجحت القوات في إلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
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