منتخب ناشئات الخماسي الحديث يحرز فضية بطولة العالم

حقق المنتخب المصرى للخماسي الحديث للناشئات المكون من اللاعبات سلمى أيمن وأميره قنديل ونورين بولس بفضية ببطولة العالم للناشئين "تحت 21 سنة" ‏والمقامة حالياً من 5 حتى 14 يوليو الجارى بمدينة جونكوف البولندية .‏

حيث أحرز الفريق المصري للناشئات الميدالية الفضية فيما حصد ‏الميدالية الذهبية الفريق الروسى ، كما فاز الفريق البريطانى بالميدالية البرونزية.

و حصلت‏ سلمى أيمن على المركز الرابع على العالم محققة 1307 نقطة فى الفردى "صاحبة ذهبية أوليمبياد الشباب بالأرجنتين 2018" ، وحصدت الميدالية الذهبية اللاعبة الروسية إيدلينا محققة 1348 نقطة ، كما حصدت الميدالية الفضية اللاعبة البريطانية كيرينزا محققة 1335 نقطة ، بينما حصدت الميدالية البرونزية اللاعبة الإيطالية لوكا محققة 1317 نقطة ، هذا وقد جاءت اللاعبة أميرة قنديل بالمركز الثامن محققة 1278 نقطة وجاءت نورين بولس فى المركز الثانى عشر محققة 1260 نقطة جاء ذلك ضمـن مشـاركة الناشئات فى مسابقات النهائيات والتى أقيمت فعالياتها اليوم بعد تأهلهن ضمن أفضل 36 لاعبة على مستوى العالم .

وتقـام غدا الجمعة فعاليات مسابقات نهائى الناشئين والتى تأهل بها أربعة لاعبين مصريين ضمن أفضل 36 لاعب على مستوى العالم وهم : أحمد الجندى ، وشريف ياسر ، وعلى الدين شريف ، ومهند طارق .

.‏ يذكر أن بعثة المنتخب القومى المشاركة بالبطولة تتكون من اللاعبين ‏‏"أحمد الجندى "حامل اللقب 2018" ، شريف ياسر ، مهند طارق ، على ‏الدين سويلم ، واللاعبات هايدى عادل ، سلمى أيمن ، مريم عامر ، أميرة ‏قنديل ، نورين بولس ، ويرافقهم رؤوف حسام المدير الفنى للناشئات ، ‏عمرو سيد مدير فنى الناشئين ، محمد غيث مدرباً للسلاح ، خالد السنباطى ‏مدرباً للفروسية ، محمد نجاح للياقة البدنية ، هند عيسى أخصائى تأهيل نفسى ‏وحركى ، عصام زايد مدرباً للرماية .‏

هذا وتستكمل فعاليات البطولة غداً الجمعة 12 يوليو بمسابقات نهائى الناشئين ، وتختتم فعاليات البطولة يوم السبت 13 ‏يوليو بمسابقات الزوجى المختلط .‏