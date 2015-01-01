مفاجأة.. برشلونة يتراجع عن ضم نجم أتلتيكو مدريد
الخميس 11/يوليه/2019 - 07:16 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي فيليبي لويس نجم أتلتيكو مدريد خرج من حسابات برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لويس تلقى إخطارًا من برشلونة بأنه لا يُعتبر أولوية للبلوجرانا في الوقت الحالي ويمكنه حسم مستقبله مع أي فريق آخر.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لويس انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد ورفض حسم مستقبله حتى خروج منتخب بلاده من بطولة كوبا أمريكا التي توجت بها البرازيل.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن لويس جذب أنظار فلامنجو البرازيلي لكن اللاعب ذو ال 33 عامًا يرغب في الاستمرار في أوروبا.
يذكر أن برشلونة يولصل محاولاته لضم بديل لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر حاليًا لكن برشلونة يفكر في ضم نجم شاب من أجل المستقبل.
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