ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. برشلونة يتراجع عن ضم نجم أتلتيكو مدريد

الخميس 11/يوليه/2019 - 07:16 م
مفاجأة.. برشلونة يتراجع عن ضم نجم أتلتيكو مدريد
برشلونة
Advertisements
طباعة
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي فيليبي لويس نجم أتلتيكو مدريد خرج من حسابات برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لويس تلقى إخطارًا من برشلونة بأنه لا يُعتبر أولوية للبلوجرانا في الوقت الحالي ويمكنه حسم مستقبله مع أي فريق آخر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لويس انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد ورفض حسم مستقبله حتى خروج منتخب بلاده من بطولة كوبا أمريكا التي توجت بها البرازيل.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن لويس جذب أنظار فلامنجو البرازيلي لكن اللاعب ذو ال 33 عامًا يرغب في الاستمرار في أوروبا.

يذكر أن برشلونة يولصل محاولاته لضم بديل لجوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر حاليًا لكن برشلونة يفكر في ضم نجم شاب من أجل المستقبل.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
1
x
18:00
1
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس