Quarter Final: مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار يلا شوت Yalla shoot كورة لايف بث مباشر الجزائر رابط مباشر

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موعد مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم الخميس في بطولة أمم إفريقيا:





مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر لحظة بلحظة



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القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وساحل العاج كورة لايف اليوم الخميس:

تنطلق مباراة الجزائر ضد ساحل العاج مساء اليوم وسط حضور جماهيري كبير من الجانب الجزائري الشقيق رابط مباشر عبر قنوات بي ان سبورت اتش دي ماكس من خلال قنوات بي ان سبورت ماكس 1 وقناة بي ان سبورت ماكس 2 تلتقون مع مباراة الجزائر ضد ساحل العاج لحظة بلحظة زملاء الدولي رياض محرز قائد أحلام الجزائريين ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي.





تشكيل ساحل العاج أمام الجزائر:

حراسة المرمى: سلفين جبوهو

خط الدفاع: مامادو باجايوكو، إسماعيل تراوري، ويلفريد كانون، وونلو كوليبالي

خط الوسط: ماكس جراديل ، إبراهيم سنجاري، سيري دي، فرانك كيسي

خط الهجوم: ويلفريد زاها، جوناثان كودجيا





تشكيل الجزائر أمام ساحل العاج:

حراسة المرمي: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، يوسف عطال

خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز

خط الهجوم: بغداد بونجاح





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