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الأمطار تلغي تدريبات ريال مدريد

الخميس 11/يوليه/2019 - 07:14 م
الأمطار تلغي تدريبات ريال مدريد
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اضطر نادي ريال مدريد الإسباني لنقل حصته التدريبية منذ قليل للمنشآت الداخلية في ملعب مونتريال إمباكت بسبب الأمطار.


ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية ، واجه ريال مدريد في يومه الثاني في مونتريال مع مفاجأة كبيرة ، حيث اضطر الفريق الملكي إلى نقل حصته التدريبية إلى صالة الألعاب الرياضية بسبب عاصفة رعدية والأمطار.


وبعد ليلة من الراحة ، عاد لاعبو ريال مدريد بقيادة المدرب زين الدين زيدان والمدرب البدني الجديد جريجوري دوبون إلى الملعب ، لكن الأمطار ظهرت في اللحظة التي بدأ فيها الفريق بالركض المستمر حول الملعب.

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