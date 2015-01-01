الأمطار تلغي تدريبات ريال مدريد

اضطر نادي ريال مدريد الإسباني لنقل حصته التدريبية منذ قليل للمنشآت الداخلية في ملعب مونتريال إمباكت بسبب الأمطار.









ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية ، واجه ريال مدريد في يومه الثاني في مونتريال مع مفاجأة كبيرة ، حيث اضطر الفريق الملكي إلى نقل حصته التدريبية إلى صالة الألعاب الرياضية بسبب عاصفة رعدية والأمطار.









وبعد ليلة من الراحة ، عاد لاعبو ريال مدريد بقيادة المدرب زين الدين زيدان والمدرب البدني الجديد جريجوري دوبون إلى الملعب ، لكن الأمطار ظهرت في اللحظة التي بدأ فيها الفريق بالركض المستمر حول الملعب.



