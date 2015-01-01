"الأرصاد" توجه نصائح عاجلة للمُصيفين
الخميس 11/يوليه/2019 - 07:14 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنهم يقومون بالتنسيق مع الإعلام والمحافظات، ويوجهون النصائح دائمًا للمواطنين.
ونصح "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، المواطنين بعدم التواجد في الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة فترة الظهيرة، من الساعة 12 لـ4 عصرًا، والمضطر أن يتواجد في الشمس يجب أن يستخدم واقي للرأس.
كما نصح المصيفين بعدم النزول في البحر من الساعة 12 لـ الساعة الـ4 عصرًا، بسبب تأثير الشمس الضار، ونصح السائقين بعدم حمل أي عبوات معدنية مثل الكانز في السيارة في درجات الحرارة المرتفعة.
ونصح "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، المواطنين بعدم التواجد في الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة فترة الظهيرة، من الساعة 12 لـ4 عصرًا، والمضطر أن يتواجد في الشمس يجب أن يستخدم واقي للرأس.
كما نصح المصيفين بعدم النزول في البحر من الساعة 12 لـ الساعة الـ4 عصرًا، بسبب تأثير الشمس الضار، ونصح السائقين بعدم حمل أي عبوات معدنية مثل الكانز في السيارة في درجات الحرارة المرتفعة.
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