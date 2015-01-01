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نيابة عين شمس تأمر بإحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار بالأسلحة والذخائر

الخميس 11/يوليه/2019 - 07:09 م
نيابة عين شمس تأمر بإحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار بالأسلحة والذخائر
أرشيفية
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زينب عطا
 
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أمرت نيابة عين شمس، بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات حولوا شقة أحدهم لورشة تصنيع الأسلحة وذخيرة.

تعود البداية عندما قامت مباحث قسم شرطة عين شمس، بجمع التحربات التي أكدت مزاولة 3 أشخاص نشاطا غير مشروع فى تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، متخذين من محل احدهم بالعقار محل سكنه مقرا لنشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تمكّن رجال المباحث من ضبط المتهمين خلال تواجدهم فى شقة المتهم الأول، وعُثر بداخلها على 4 أسلحة نارية، و5 مقابض أسلحة نارية"، و9 طلقات من العيار نفسه، و8 قطع مواسير مختلفة الأحجام، و14 سلاحا أبيض (سنج - سواطير) والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وبسؤال المتهمين بالتحريات وما تم ضبطه، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، تم الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالت النيابة التحقيق.

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