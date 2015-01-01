ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خالد الجندي للأغنياء: أي فقير في عائلتك له حق عليك

الخميس 11/يوليه/2019 - 07:08 م
خالد الجندي للأغنياء: أي فقير في عائلتك له حق عليك
الشيخ خالد الجندي
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل مسلم عليه حق مال ويكون للفقراء والمساكين، وحق حال يكون للأقارب، مؤكدًا أن أي غني في عائلته شخص فقير، فأن هذا الفقير له حق في مال الغني.

وأشار "الجندي"، خلا برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن هناك فروض في الإسلام غفل عنها معظم المسلمين، مضيفًا أن هناك فروض لا يعرفها المسلمين، معقبًا: "المسلمين يعرفوا الصلاة والزكاة والصوم".

وأضاف أن هناك فريضة يطلق عليها الحث، وهى دعوة الغير إلى الخير.
Advertisements
المزيد عن: توك شو الشيخ خالد الجندي اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
1
x
18:00
1
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس