خالد الجندي للأغنياء: أي فقير في عائلتك له حق عليك

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل مسلم عليه حق مال ويكون للفقراء والمساكين، وحق حال يكون للأقارب، مؤكدًا أن أي غني في عائلته شخص فقير، فأن هذا الفقير له حق في مال الغني.



وأشار "الجندي"، خلا برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن هناك فروض في الإسلام غفل عنها معظم المسلمين، مضيفًا أن هناك فروض لا يعرفها المسلمين، معقبًا: "المسلمين يعرفوا الصلاة والزكاة والصوم".



وأضاف أن هناك فريضة يطلق عليها الحث، وهى دعوة الغير إلى الخير.

