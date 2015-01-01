اونلاين TV: مباراة الجزائر وكوت ديفوار يلا شوت بث مباشر Yalla Maax كورة اون لاين جول مشاهدة ماتش الجزائر (ضربة جزاء)

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تشكيل ساحل العاج أمام الجزائر:

حراسة المرمى: سلفين جبوهو

خط الدفاع: مامادو باجايوكو، إسماعيل تراوري، ويلفريد كانون، وونلو كوليبالي

خط الوسط: ماكس جراديل ، إبراهيم سنجاري، سيري دي، فرانك كيسي

خط الهجوم: ويلفريد زاها، جوناثان كودجيا





تشكيل الجزائر أمام ساحل العاج:

حراسة المرمي: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، عيسى ماندي، يوسف عطال

خط الوسط: عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز





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