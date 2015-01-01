حمود السعد يكتب: القوات المشتركة.. وحدة يمنية لدحر أذرع إيران الإرهابية

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تتواصل مجهوات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في بذل الكثير والكثير، للتصدي لمليشيات الحوثي الإرهابي، عبر لم الشمل اليمني من خلال توحيد الصف، والعمل بقوة للتخلص من هذا الوباء الإيراني الذي يجسم على الجسد اليمني.



تأتي خطوة إعلان تشكيل قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة وتوحيد قيادة القوات لاستكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، دليل دامغ على قوة المواجهة التي يتولاها التحالف العربي ضد مليشيات الحوثي الإرهابية.



قوات التحالف العربي لم تكن بمنأى عن التصدي لهجمات الحوثي الإرهابي في وقت اهتمت فيه بلملمة نفسها أمام جماعات الحوثي الإرهابي، حيث تواصل القوات المشتركة تصديها لهجمات الميليشيات في شمال وغرب الضالع، مع استمرار غارات التحالف التي استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات في الضالع وصعدة ومأرب وحجة.



كما شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقة الزبيريات بمديرية قعطبة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، كما قصفت مواقع أخرى للميليشيات في منطقتي سليم و«حبيل الدرما»، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة للحوثيين، كما تمكنت القوات المشتركة من استهداف مواقع للميليشيات في شخب، وشنت هجمات مباغتة على مواقع الحوثيين خلفت قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.



وأدت معارك اليومين الماضيين إلى مقتل 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي بينهم قيادي بارز، وأسِر 13 آخرين، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية قعطبة، وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة أفشلت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه منطقتي «باب غلق وشخب»، وأفشلت أيضاً محاولة تسلل أخرى للميليشيات شمال غرب جبهة حجر.



كما قصفت مقاتلات التحالف مواقع للميليشيات في مناطق متفرقة بمديرية صرواح، غرب المحافظة، بعد عملية رصد جوي للمواقع المستهدفة في منطقة الربيعة، التي تضم ترسانة أسلحة إيرانية كبيرة وفقاً لمصادر عسكرية، كما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات مركزة، دكت معاقل وتجمعات عسكرية للميلیشیات في حجة وصعدة، منها ثلاث غارات استهدفت مواقع حوثية في منطقة الحمراء بمديرية مستبأ في حجة، ومواقع أخرى في محيط باقم بصعدة.

