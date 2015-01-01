الرئيس يشهد أداء حلف اليمين لرئيس المحكمة الدستورية العليا
الخميس 11/يوليه/2019 - 07:02 م
شيماء جلال
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي محمد جاد عمرو رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اجتمع مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية، عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد ما للمحكمة الدستورية من دور في الحفاظ على النظام القانوني والدستوري، وفي مقدمتها الرقابة على دستورية القوانين، مشددا على ضرورة قيام مختلف أجهزة الدولة بتقديم الدعم اللازم للمحكمة الدستورية لضمان أداءها لمهامها على الوجه الأكمل، بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.
هذا، وقد سبق أداء اليمين للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، قيام الرئيس بمنح المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار حنفي علي جبالي لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين.
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