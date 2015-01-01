إعدام ٢٧١٢ كم أغذية و٨٦٨ لتر عصائر فاسدة بالدقهلية



كما تم التوصية بغلق ٧٧ منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص، وتمكنت الحملات من إعدام ٢٧١٢ كم أغذية متنوعة و٨٦٨ لتر عصائر غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



كما تم ضبط ٤٤٠٠ كجم أغذية متنوعة ومجهولة المصدر والصلاحية وإرسال ٥١٥ عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص.



وأوضح وكيل الوزارة أن تكثيف هذة الحملات خصوصا في فصل الصيف وموجة الحر الشديدة التي تؤدي إلى إفساد الأطعمة وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنة لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض.



وأكد وكيل صحة الدقهلية على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

قامت فرق مراقبة الأغذية على مستوى محافظة الدقهلية بحملات على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، حيث تم المرور خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو على ٣٤٣ منشأة وتحرير ٢٤٢ محضر جنح لوجود مخالفات في هذه المنشأت.