الأحد.. خالد زكي يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثي في "واحد من الناس"

فى أمسية فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" فى التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثى، الفنان القدير خالد زكي، ويكشف أسرار خاصة تذاع لأول مرة عن مسيرته المهنية وحياته العائلية وعلاقته بزوجته ووالدته وأبناءه في حوار جرئ ومختلف.

كما يتطرق الحوار إلى ابرز المحطات الفنية فى حياته ومشاوره الفني وحصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية، ثم عمل كممثل فى السينما والمسرح، و شارك في العديد من الأعمال الدرامية سواء المسلسلات أو الأفلام، ولمع أكثر فى التليفزيون من خلال العديد من المسلسلات الناجحة منها (الدوائر المغلقة)، و(زمن الأقوياء)، (الشهد والدموع)، ومن الأفلام التي شارك بالتمثيل(طباخ الريس) و(فتح عينيك) و(السفارة في العمارة).

يذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل عبر شاشة "النهار".