ريال مدريد يمنح هازارد راية هجوم الميرنجي.. وبيل يثير الغموض
الخميس 11/يوليه/2019 - 05:52 م
عمر عبدالعزيز
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أنه سيحمل النجم البلجيكي إيدين هازارد مسئولية الدور الهجومي بفريق ريال مدريد الإسباني، والذي تم منحه للويلزي جاريث بيل قبل عام، حيث أن مدريد الجديد "مدريد هازارد" يحمل أفضل توقيعات الصيف، ويصل البلجيكي للبيت الأبيض في أتم نضوجه، وجاهز لإعادة مدريد إلى توهجه مع زيدان والهدف الرئيسي هو الليجا.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه غادر هازارد تشيلسي كنجم الفريق بعد 7 أعوام و110 أهداف، لقد كانت صفقته رغبة زيدان منذ أمد بعيد. ولذا فإن مدريد الجديد سيتمحور حوله، تدريب الفريق الأول في كندا أعطى بعض الإشارات المشعة عن دور هازارد المستقبلي.
ومُنحت قيادة خط الهجوم لجاريث بيل العام الماضي بعد رحيل كرستيانو رونالدو، لكن الويلزي لم يُحسن التعامل مع المسئولية كما يجب، اليوم، تغيرت الأمور بما أن زيدان لا يرغب به لكن اللاعب الويلزي يريد إكمال عقده حتى نهايته، ومن ثم فإن قراره بالبقاء يعطل الكثير من مصالح النادي مثل صفقة بول بوجبا.
حاليا، يبدو تجاوب بيل غريبا مع الوضع الذي يعيشه، ففي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع رحيله خاصة وأن المدرب لا يثق به، ظهر الويلزي مبتسما وتبادل الضحكات مع القائد سيرخيو راموس ومع اللاعب الذي أتى لكي يحصل على خانته، إيدين هازارد.
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