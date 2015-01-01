ريال مدريد يمنح هازارد راية هجوم الميرنجي.. وبيل يثير الغموض

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أنه سيحمل النجم البلجيكي إيدين هازارد مسئولية الدور الهجومي بفريق ريال مدريد الإسباني، والذي تم منحه للويلزي جاريث بيل قبل عام، حيث أن مدريد الجديد "مدريد هازارد" يحمل أفضل توقيعات الصيف، و يصل البلجيكي للبيت الأبيض في أتم نضوجه، وجاهز لإعادة مدريد إلى توهجه مع زيدان والهدف الرئيسي هو الليجا.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه غادر هازارد تشيلسي كنجم الفريق بعد 7 أعوام و110 أهداف، لقد كانت صفقته رغبة زيدان منذ أمد بعيد. ولذا فإن مدريد الجديد سيتمحور حوله، تدريب الفريق الأول في كندا أعطى بعض الإشارات المشعة عن دور هازارد المستقبلي.



