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ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:58 م
ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان
بيريز وناصر الخليفي
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منى العوضي
 
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صرف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، النظر عن فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

 

وكان بيريز يرى أن التعاقد مع نيمار حُلم يريد تحقيقه من أجل بناء فريق قوي وتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

 

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن نادي ريال مدريد قد أغلق ملف التعاقد مع نيمار على الرغم من أن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي قد عرض خدمات البرازيلي على الملكي مؤخراً.

 

وتعاقد نادي ريال مدريد مع 5 صفقات هذا الصيف لعل أبرزها صفقة إيدين هازارد ولوكا يوفيتش ويحلم المدريديستا بضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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