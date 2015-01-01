ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البرلمان الفرنسى يقر ضريبة على شركات التكنولوجيا فى تحد لأمريكا

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:58 م
البرلمان الفرنسى يقر ضريبة على شركات التكنولوجيا فى تحد لأمريكا
Advertisements
طباعة
خاطر عبادة
 
Advertisements
تم اعتماد ضريبة فرنسية على شركات التكنولوجيا العملاقة من قبل البرلمان الفرنسى اليوم الخميس، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على النسخة النهائية من مشروع القانون في تحد لتحقيق الولايات المتحدة.

وأظهر التصويت في مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة الخميس، أن القضية حظيت بتأييد الحزبين في فرنسا. 

ووفقاً لوكالة رويترز، من المقرر أن تبدأ الضريبة بأثر رجعي من بداية عام 2019.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس