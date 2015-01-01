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مؤشر قوي يؤكد اقتراب برشلونة من ضم نيمار

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:55 م
مؤشر قوي يؤكد اقتراب برشلونة من ضم نيمار
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مني العوضي
 
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يرغب مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الدخول بمفاوضات جادة الألماني الشاب ليروي ساني لاعب نادي مانشستر سيتي وذلك للتعاقد معه هذا الصيف.


وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان قد دخل في مفاوضات مع ساني تحسباً لرحيل نيمار جونيور المحتمل إلى برشلونة.


وذكرت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يبحث عن حلول بعد تطور أزمته مع نيمار الذي تغيب عن مران الفريق دون إذن مسبق.


كما تشير التقارير إلى أن نادي باريس سان جيرمان سيجد منافسة قوية من بايرن ميونيخ على ساني حيث يسعى البافاري لتعويض رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري.
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