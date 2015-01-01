ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرع 7 أشخاص جراء عاصفة باليونان

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:55 م
مصرع 7 أشخاص جراء عاصفة باليونان
Advertisements
طباعة
خاطر عبادة
 
Advertisements
لقى ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم، بينهم 6 سائحين، وجُرح أكثر من 100 آخرين عندما اجتاحت عاصفة عنيفة لم تدم طويلاً شمال اليونان خلال اللي، وقطع الأشجار وتكسير الأسطح.

وقال شهود إن العاصفة جاءت وذهبت في غضون دقائق، وتم الإبلاغ عن رياح تزيد عن 100 كيلومتر في الساعة (60 ميلاً في الساعة) في شبه جزيرة هالكيديكي، وهي شعبية لدى السياح في فصل الصيف.

وأضافت الشرطة أن سائحين تشيكيين مسنين قتلا عندما قلبت الرياح القوية والمياه مقطورة السفر.

وقُتلت امرأة وصبي يبلغ من العمر 8 سنوات من رومانيا عندما انهار سقف في مطعم في منتجع نيا بلاجيا الشاطئي، وتوفي رجل وصبي، كلاهما روسي، عندما سقطت شجرة بالقرب من فندقهم في بلدة بوتيدا الساحلية ، حسبما ذكرت السلطات.

كما تم العثور على جثة سابع لم يتم التعرف عليها في البحر.

وقال سائح صربي اسمه براتيسلاف: "كان الجو عاصفًا جدًا.. إنه كارثي حقًا".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس