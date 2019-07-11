كورة لايف FULL HD مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 جودة عالية

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الجزائر وساحل العاج اليوم11/7/2019 كورة اون لاين لايف kora online live ويدخل المنتخب الجزائري اليوم في مواجهة صعبة وقوية امام منتخب ساحل العاج yalla shoot يلا شوت وتعد هذه المباراة افضل مباراة في دور ال8 نظرا لان المنتخبين كانوا مرشحان للفوز بالبطولة كورة ستار kora star وقد فاز منتخب الجزائر على منتخب غينيا في دور ال16 بنتيجة 3/0 اما عن كوت ديفوار فقد فاز على منتخب مالي بنتيجة 1/0 ويسعى الفريقان للصعود الى نصف نهائي كأس امم افريقيا يوتيوب لايف اتش دي youtube live hd.





موعد مباراة الجزائر امام ساحل العاج في امم افريقيا

ويستضيف استاد السويس مباراة قوية ومرتقبة اليوم الخميس 11/7/2019 kora online كورةاون لاين وذك في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت الامارات وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر kora star كورة ستار، مشاهدة مباراة الجزائر ضد كوت ديفوار yalla shoot يلا شوت ستنقل مباراة الجزائر وساحل العاج بث مباشر وحي على قناة بي ان ماكس 1+2 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.





مشاهدة مباراة الجزائر امام ساحل العاج في امم افريقيا

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر امام ساحل العاج

في حراسة المرمى: رايس مبولحي

في خط الدفاع: عطال- رامي بن سبعيني- ماندي- جمال بن العمري

في خط الوسط: قديورة- سفيان فيغولي- بن ناصر





التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار امام الجزائر

في حراسة المرمى: سيلفان جبوهو

في خط الدفاع: وونلو كوليبالي- ويلفريد كانون- إسماعيل تراوري- جان جامين

في خط الوسط: سيري داي- فرانك كيسي- ولفريد زاها- ممادو بكايوكو

في خط الهجوم: جوناثان كودجيا-نيكولاس بيبي





مشاهدة مباراة الجزائر امام ساحل العاج في امم افريقيا

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