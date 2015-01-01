يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش الجزائر بدون تقطيع جودة متعددة

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم الخميس يلا شوت حصري yalla shoot 7asry ويسعى منتخب الجزائر الى الفوز على منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية من منافسات كأس الامم الافريقية 2019 المقامة على ارض مصر كورة لايف kora live ويحاول منتخب الافيال التغلب على منتخب محاربي الصحراء للصعود الى دور نصف النهائي في الكان الافريقي yalla kora يلا كورة وتعد هذه المباراة من اقوى مباريات دور ربع نهائي الكان ويمتلك المنتخبان نفس الطموحات للصعود الى دور قبل نهائي والحصول على الاميرة السمراء يوتيوب لايف اتش دي youtube live hd.





موعد مباراة الجزائر امام كوت ديفوار في امم افريقيا





مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر لحظة بلحظة



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التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر امام كوت ديفوار

في حراسة المرمى: رايس مبولحي

في خط الدفاع: عطال- رامي بن سبعيني- ماندي- جمال بن العمري

في خط الوسط: قديورة- سفيان فيغولي- بن ناصر

في خط الهجوم: رياض محرز- يوسف بلايلي- بغداد بونجاح





التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار امام الجزائر

في حراسة المرمى: سيلفان جبوهو

في خط الدفاع: وونلو كوليبالي- ويلفريد كانون- إسماعيل تراوري- جان جامين

في خط الوسط: سيري داي- فرانك كيسي- ولفريد زاها- ممادو بكايوكو

في خط الهجوم: جوناثان كودجيا-نيكولاس بيبي





مشاهدة مباراة الجزائر امام كوت ديفوار في امم افريقيا

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