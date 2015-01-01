ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الصين: يمكن حل النزاع التجارى مع أمريكا عبر الاحترام المتبادل

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:51 م
الصين: يمكن حل النزاع التجارى مع أمريكا عبر الاحترام المتبادل
Advertisements
طباعة
خاطر عبادة
 
Advertisements
قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس، إن الصين والولايات المتحدة يمكن أن تتوصلا إلى طريقة لحل نزاعهما التجاري إذا تم أخذ مخاوف كل منهما في الاعتبار.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة قاو فنج أيضاً خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن الصين تأمل في أن تزيل الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على شركة  هواوى،في أقرب وقت ممكن وأن تفسح الطريق لعلاقات ثنائية صحية.

ووقع البلدان في خضم نزاع تجاري استمر عامًا وشهدهما فرض رسوم جمركية على سلع كل منهما، تعهدت الصين بعدم الاستسلام للقضايا المبدئية ولا تحت الضغط الأمريكي.

وقال قاو: "إن الفرق التجارية من الجانبين، وفقًا للإجماع الذي توصل إليه زعماء من كلا البلدين في أوساكا، ستستأنف المفاوضات الاقتصادية والتجارية على أساس المساواة والاحترام المتبادل".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار
-
x
18:00
-
الجزائر
مدغشقر
x
21:00
-
تونس