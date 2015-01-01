ريال مدريد يحتاج 200 مليون من مبيعات نجومه
الخميس 11/يوليه/2019 - 05:39 م
عمر عبدالعزيز
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من أجل التعاقد مع بول بوجبا أو أي لاعب آخر هذا الصيف، يجب على ريال مدريد البيع، حيث ان سبعة لاعبين غادروا السانتياجو بيرنابيو بالفعل هذا الصيف، فقد غادر يورينتي، كوفاسيتش، دي توماس وثيو هيرنانديز بشكل دائم، بينما غادر لوكا زيدان، ريجيليون وأوديجارد على سبيل الأعارة.
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جميع هؤلاء المغادرين جلبوا 125 مليون يورو للنادي، ولكن ريال مدريد يريدوا الحصول على 200 مليون يورو آخرين، فلورينتينو بيريز يريد بيع ستة لاعبين آخرين قبل أن يُغلَق سوق الأنتقالات، من بينهم خاميس رودريجيز القريب من الإنتقال إلى نابولي.
من أجل الحصول على 200 مليون يورو آخرين من المبيعات، ريال مدريد يأملوا في أن يستطيعوا التخلص من جاريث بيل وفرانشيسكو أيسكو، اللاعبان لا يريدوا الرحيل، ولكن أيسكو فقط هو من يُرحّب به زيدان في الفريق للموسم القادم، أما خاميس، نافاس، فاسكيز وماريانو هُم المتبقيين في قائمة المغادرين.
لا مبيعات، لا بوجبا.. مانشستر يونايتد يريدوا حوالي 150 مليون يورو من أجل بوجبا، وإذا لم يقوم ريال مدريد ببيع لاعبين آخرين من الفريق، لن يستطيعوا دفع هذا المبلغ، بوجبا يفعل كل شيء مُمكن ليرحل إلى ريال مدريد وتبقى أن يعبّر ريال مدريد عن رغبتهم في التعاقد معه.
أيسكو يقاوم.. أيسكو لم يسافر مع الفريق إلى كندا لبداية الموسم التحضيري بعدما حصل على أذن أن يبقى في مدريد من أجل ولادة طفله. النادي سيستمع إلى عروض من أجله، لكن لم يصل أي شيء حتى الأن.
النادي يُقَدّر سعر أيسكو بحوالي 65-80 مليون يورو. بالرَغم من ذلك، أيسكو مقتنع أنه يستطيع العودة إلى أفضل مستوياته تحت قيادة زيدان و يريد البقاء ليثبت نفسه الموسم القادم.
خاميس إلى نابولي.. خاميس على وشك الأنضمام إلى نابولي واللعب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي مرة أخرى، حيث أن هناك محادثات بين الناديان، نابولي يريدوا التعاقد مع الكولومبي على سبيل الأعارة و ينتظروا حتى الموسم القادم ليدفعوا 40 مليون يورو من أجله.
كايلور و لوكاس.. الأمر كان يبدو و كأن كايلور نافاس في طريقه للخروج من ريال مدريد، لكن الأن هو مع الفريق في كندا ويتدرب بجانب كورتوا، لونين وألتوبي، بينما يريد النادي بيعه، ريال مدريد يُقَدّر سعر الكوستاريكي بين 35 و 40 مليون يورو.
ماريانو و يوفيتش.. وصول لوكا يوفيتش كان يبدو وأنه أَكّد خروج ماريانو هذا الصيف، ريال مدريد ينتظروا عرض بـ20 مليون يورو لبيعه.
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