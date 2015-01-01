ريال مدريد يحتاج 200 مليون من مبيعات نجومه

من أجل التعاقد مع بول بوجبا أو أي لاعب آخر هذا الصيف، يجب على ريال مدريد البيع، حيث ان سبعة لاعبين غادروا السانتياجو بيرنابيو بالفعل هذا الصيف، فقد غادر يورينتي، كوفاسيتش، دي توماس وثيو هيرنانديز بشكل دائم، بينما غادر لوكا زيدان، ريجيليون وأوديجارد على سبيل الأعارة.





وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جميع هؤلاء المغادرين جلبوا 125 مليون يورو للنادي، ولكن ريال مدريد يريدوا الحصول على 200 مليون يورو آخرين، فلورينتينو بيريز يريد بيع ستة لاعبين آخرين قبل أن يُغلَق سوق الأنتقالات، من بينهم خاميس رودريجيز القريب من الإنتقال إلى نابولي.





من أجل الحصول على 200 مليون يورو آخرين من المبيعات، ريال مدريد يأملوا في أن يستطيعوا التخلص من جاريث بيل وفرانشيسكو أيسكو، اللاعبان لا يريدوا الرحيل، ولكن أيسكو فقط هو من يُرحّب به زيدان في الفريق للموسم القادم، أما خاميس، نافاس، فاسكيز وماريانو هُم المتبقيين في قائمة المغادرين.





لا مبيعات، لا بوجبا.. مانشستر يونايتد يريدوا حوالي 150 مليون يورو من أجل بوجبا، وإذا لم يقوم ريال مدريد ببيع لاعبين آخرين من الفريق، لن يستطيعوا دفع هذا المبلغ، بوجبا يفعل كل شيء مُمكن ليرحل إلى ريال مدريد وتبقى أن يعبّر ريال مدريد عن رغبتهم في التعاقد معه.



