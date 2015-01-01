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سر غياب جمهور برشلونة عن حفل تقديم جريزمان

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:44 م
سر غياب جمهور برشلونة عن حفل تقديم جريزمان
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بات من المؤكد غياب جماهير فريق برشلونة ،عن حفل تقديم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان والذي سيعلن البارسا عن انضمامه خلال الساعات القليلة المقبلة .


وسيغيب جمهور برشلونة عن حفل تقديم جريزمان بسبب الأعمال الجارية في ملعب الكامب نو من إصلاحات حيث قرر النادي تغيير أرضية الملعب لذلك لن يتمكن جريزمان من الظهور داخل علي العشب.


وبات برشلونة على وشك كسر الشرط الجزائي في عقد جريزمان بدفع 120 مليون يورو لنادي أتلتيكو مدريد خلال الساعات القادمة.

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