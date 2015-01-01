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لمنع "التزويغ".. تركيب أجهزة بصمة بعدد من المؤسسات الحكومية بالأقصر

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:44 م
لمنع التزويغ.. تركيب أجهزة بصمة بعدد من المؤسسات الحكومية بالأقصر
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طاهر الحساني
 
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أعلنت محافظة الأقصر، عن ميكنة الدواوين والإدارات الحكومية، حرصًا من المحافظ المستشار مصطفى ألهم، على مواكبة التكنولوجيا.

ويعتبر جهاز البصمة الخاص بالحضور والانصراف من أنظمة أجهزة التحكم الذكية، وهو بديلا عن إمضاء الموظفين في دفتر الانصراف والحضور.

وأوضحت محافظة الأقصر، أنه تم ميكنة العمل بالإدارات الخارجية للمحافظة، وتركيب جهاز البصمة الإليكترونية بها، لتنظيم العمل ولمزيد من انضباط موظفي هذه الإدارات.

وأشارت غلى أنه تم تركيبه ف مبني مجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية، ومكتبة مصر العامة، وقاعة المؤتمرات الدولية، والإدارة العامة للازمات والكوارث، بالإضافة لوجود جهاز البصمة في ديوان عام محافظة الأقصر.
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