يلا شوت ONLINE مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر yalla shoot كورة لايف (جول محرز) بدون تقطيع BEIN المفتوحه

كورة توداي البث المباشر لمباراة منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي، مع منافسه منتخب كوت ديفوار يوم الخميس 11 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ستاد السويس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية كورة ستار مباراة منتخب الجزائر ومنتخب كوت ديفوار KORA STAR.

بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD ونجح منتخب كوت ديفوار في الفوز على منتخب مالي، بنتيجة هدف نظيف أحرزه ويلفرد زاها، بين ماتش bein match وذلك بعد الصعود من دور المجموعات كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، كورة جول Kora goal بينما تأهل منتخب الجزائر بعد الانتصار على منتخب غينيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، حيث تصدر محاربي الصحراء مجموعتهم في دور المجموعات برصيد 9 نقاط، ولم تستقبل شباك المنتخب الجزائري اي أهداف حتى الآن في البطولة COOL KORA.









مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر لحظة بلحظة



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كورة اتش دي ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر في مباراة منتخب كوت ديفوار KORAHD :-

حراسة المرمى : رايس مبولحي

خط الدفاع : رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - يوسف عطال.

خط الوسط : عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر - يوسف بلايلي - سفيان فيجولي - رياض محرز.

خط الهجوم : بغداد بونجاح.





بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب كوت ديفوار كالتالي :-

حراسة المرمى : سلفين جبوهو.

خط الدفاع : مامادو باجايوكو - إسماعيل تراوري - ويلفريد كانون - وونلو كوليبالي.

خط الوسط : جون فيليب جبامين - سيري دي - نيكولا بيبي - فرانك كيسييه - ويلفريد زاها.

خط الهجوم : جوناثان كودجيا.





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