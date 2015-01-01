يلا شوت حصري: مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر في ربع نهائي كأس امم افريقيا 2019 رابط طلقة algeria

بث مباشر الجزائر وكوت ديفوار - أمم أفريقيا 2019 تتجه أنظار العالم اليوم الخميس إلى مصر في تمام السادسة مساءً لمتابعة ثالث مواجهات دور الثمانية في بطولة أمم أفريقيا في نسختها الثانية والثلاثين بين الجزائر وكوت ديفوار.





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تنقل مباراة الجزائر ضد كوت ديفوار على قناتي beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS MAX 2 HD AR المشفرة، بالإضافة إلى قناة تايم سبورتس المصرية عبر ترددها الأرضي.









ومن المتوقع أن يكون تشكيل الجزائر أمام كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني وجمال بن العمري وعيسى ماندي ويوسف عطال.

خط الوسط: عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر وسفيان فيجولي.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل كوت ديفوار كالتالي:-

حراسة المرمي: سلفين جبوهو.

خط الدفاع: مامادو باجايوكو وإسماعيل تراوري وويلفريد كانون ووونلو كوليبالي.

خط الوسط: جون فيليب جبامين وسيري دي وفرانك كيسييه.

خط الهجوم: نيكولا بيبي وويلفريد زاها وجوناثان كودجيا.





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