وزارة الثقافة تحتفل بثورة 23 يوليو في ايطاليا

فرقة الأوبرا فى روما بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

عبد الدايم: 23 يوليو ذكرى خالدة والاحتفال بها فى الخارج يبرز مكانة مصر عالمياً

بناء على ترشيح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وضمن فعاليات احتفالات الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو فى مختلف أنحاء العالم، قدمت فرقة نجوم الأوبرا حفلين بايطاليا الأول بمقر السفارة المصرية بروما بحضور السفير هشام بدر سفير مصر فى ايطاليا مع عدد من الشخصيات الدبلوماسية العامة والجالية المصرية، والثاني بالاكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة جيهان زكي فى ختام النشاط الثقافي والفني للأكاديمية عن موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩ كما صاحب فعاليات مهرجان روما - إفريقيا السينمائي.

قالت عبد الدايم، إن ثورة 23 يوليو تمثل ذكرى مشرقة فى مسيرة الأمة حيث نجحت فى تغيير وجه مصر وتحقيق أحلام وطموحات ابنائها ، وأضافت أن الاحتفال بها فى الخارج يبرز المكانة المرموقة التى تستند الى اقدم الحضارات الإنسانية كما يؤكد استعادة البلاد لريادتها إقليميا ودولياً مشيرة الى دور القوى الناعمة فى مد جسور التواصل بين شعوب الأرض خاصة فى المناسبات الخالدة التى شكلت لحظات فارقة فى التاريخ.

يذكر أن الحفلين شارك فيهما السوبرانو إيمان مصطفي - رشا طلعت ، الميتزوسوبرانو جولي فيظي ، التينور هشام الجندي بمشاركة عدد من فنانى اوبرا سان كارلو بايطاليا ومصاحبة عازف البيانو ديفيد كريشينزي وتضمنا الاغنية الشهيرة حلوة يا بلدي ومقتطفات من أشهر الاوبرات العالمية منها الأرملة الطروب ، اكسير الحب ، كارمن الى جانب عدد من الأعمال الغنائية الفرنسية والايطالية.