الشرطة النيجيرية تطلق الرصاص لتفريق محتجين شيعة بالعاصمة

قال شهود عيان لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن الشرطة أطلقت البنادق والغاز المسيل للدموع خلال اشتباكات مع جماعة شيعية احتجاجية في العاصمة النيجيرية أبوجا.





وسمع شاهدان من رويترز أعيرة نارية، حيث رأى أحدهما رجال الشرطة يطلقون أسلحتهم في محاولة لتفريق المئات الذين تجمعوا خارج المباني الحكومية للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم.

وقال شاهد رويترز إنه لا يبدو أن الشرطة كانت تستهدف المحتجين، لكن يبدو أنهم كانوا يطلقون الرصاص الحي.

وتأتي المواجهة بعد يومين من اشتباكات مع الشرطة خلفت قتيلين على الأقل و 40 محتجًا رهن الاحتجاز لدى الشرطة.





وركض المتظاهرون ورشقوا الحجارة، بينما حاولت الشرطة تفريق الحشود، ورأى شاهد الشرطة تعتقل ما لا يقل عن عشرة محتجين.