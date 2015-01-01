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دي لاورنتيس: خاميس رودريجيز يريد اللعب لـ نابولي.. وهذا هو العائق

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:34 م
دي لاورنتيس: خاميس رودريجيز يريد اللعب لـ نابولي.. وهذا هو العائق
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عمر عبدالعزيز
 
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أوضح أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع نادي ريال مدريد، بشأن التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجيز.

وقال رئيس نابولي، في تصريحات صحفية: "خاميس رودريجيز يريد أن يلعب في نابولي، لكن ريال مدريد يطلب الكثير جداً".

وأضاف قائلاً: "خاميس هو أكثر لاعب إعلامي بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، هو يريد أن يلعب في نابولي، لكن ريال مدريد يطلب الكثير".
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