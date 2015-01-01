دي لاورنتيس: خاميس رودريجيز يريد اللعب لـ نابولي.. وهذا هو العائق

أوضح أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع نادي ريال مدريد، بشأن التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجيز.



وقال رئيس نابولي، في تصريحات صحفية: "خاميس رودريجيز يريد أن يلعب في نابولي، لكن ريال مدريد يطلب الكثير جداً". وقال رئيس نابولي، في تصريحات صحفية: "خاميس رودريجيز يريد أن يلعب في نابولي، لكن ريال مدريد يطلب الكثير جداً".



