دي لاورنتيس: خاميس رودريجيز يريد اللعب لـ نابولي.. وهذا هو العائق
الخميس 11/يوليه/2019 - 05:34 م
عمر عبدالعزيز
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أوضح أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع نادي ريال مدريد، بشأن التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجيز.
وقال رئيس نابولي، في تصريحات صحفية: "خاميس رودريجيز يريد أن يلعب في نابولي، لكن ريال مدريد يطلب الكثير جداً".
وأضاف قائلاً: "خاميس هو أكثر لاعب إعلامي بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، هو يريد أن يلعب في نابولي، لكن ريال مدريد يطلب الكثير".
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