الأحد.. تامر فرج ضيف "كلام ستات" على ON E

يحل الفنان تامر فرج ضيفًا على برنامج "كلام ستات" المذاع قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، يوم الأحد المقبل.

كان فرج قد حقق نجاحًا كبيرًا في مسلسل "طلعت روحي"، الذي عُرض على شاشة cbc مؤخرًا، من خلال شخصية "بكير الحلواني"، التي قدمها خلال العمل ولاقت صدى كبيرًا لدى الجمهور. كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "قمر هادي"، من بطولة الفنان هاني سلامة.

ويستهل البرنامج فقراته يوم الأحد، بفقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من ال↑خبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتستضيف ريهام أبو العينين أحد مؤسسين بنك الكساء المصري، تليها فقرة "اسأل الستات" المخصصة للإجابة على ما يرد من أسئلة للبرنامج.

يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.