مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر يلا شوت يوتيوب PLUS STAR كورة لايف مباراة الجزائر اليوم أونلاين

تنطلق ثالث مواجهات دور الثمانية في بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها السادسة والأربعين بين الجزائر وكوت ديفوار والتي تنطلق في السادسة مساءًً بتوقيت مصر اليوم الخميس 11 يوليو 2019. ويستعرض الفجر الرياضي تاريخ مواجهات المنتخبين والقنوات الناقلة وروابط البث والمعلقين وتشكيلة المنتخبين.





- تاريخ مواجهتهم : تقابل المنتخبان 6 مرات، فازت كوت ديفوار في 3 مباريات وتعادلا في مبارتين وفازت الجزائر في مباراة واحدة.





- القنوات الناقلة : قناة تايم سبورت على التردد الأرضي وقنوات beIN SPORTS MAX 1 HD و beIN SPORTS MAX 2 HD AR المشفرة.









- تشكيلة المنتخبين : ومن المتوقع أن يكون تشكيل الجزائر أمام كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني وجمال بن العمري وعيسى ماندي ويوسف عطال.

خط الوسط: عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر وسفيان فيجولي.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل كوت ديفوار كالتالي:-

حراسة المرمي: سلفين جبوهو.

خط الدفاع: مامادو باجايوكو وإسماعيل تراوري وويلفريد كانون ووونلو كوليبالي.

خط الوسط: جون فيليب جبامين وسيري دي وفرانك كيسييه.

خط الهجوم: نيكولا بيبي وويلفريد زاها وجوناثان كودجيا.



