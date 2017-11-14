نشرة أخبار السادسة.. "السيسي" يجتمع بمدبولي ووزير التعليم العالي
الخميس 11/يوليه/2019 - 06:00 م
ياسمين مبروك
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توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الرئيس يجتمع بمدبولي ووزير التعليم، فضلًا عن تاجيل محاكمة قيادات الجماعة الإرهابية في "التخابر مع حماس" لـ15 يوليو.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع وإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الالكترونية بالجامعات، فضلاً عن الاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد 2019/2020.
كشفت وثيقة يجري الإعداد لها، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق مفاوضات مع تركيا بشأن اتفاق يتعلق بالطيران، ضمن خيارات أخرى يجري النظر فيها رداً على أنشطة التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل دولة قبرص العضو بالاتحاد.
قال وزير المالية محمد معيط، إن نقص البنية التحتية في بعض المحافظات قد يؤدي إلى تعطل إستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في الوقت المحدد لها.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل محاكمة 24 متهما من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس" لجلسة 15 يوليو لاستكمال مرافعة الدفاع.
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