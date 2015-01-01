تعالج ضعاف البصر.. مبادرة "نور الحياة" تصل بني سويف (صور)





أطلق صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، القافلة الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "نور حياة" بقرية أبسوج التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس لعلاج أمراض العيون والحد من ضعف وفقدان الإبصار.ووجه المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف رئيس مدينة الفشن بتوفير كافة الدعم والاحتياجات للقافلة الطبية والتي تعقد بالوحدة المحلية لقرية أبسوج.وتستهدف القافلة التي توافد عليها المواطنين من كافة أرجاء المدينة والقرى المجاورة بعد توفير كافة الخدمات علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض، حيث تستهدف المبادرة المسح الطبي للمواطنين وتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضي.وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة نور حياة والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وذلك لتستهدف مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال محورين أساسين، حيث يتضمن المحور إجراء المسح الطبي في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى محافظات مصر، فيما يقوم المحور الثاني على التشخيص والعلاج المبكر للحد من حالات ضعف الأبصار.