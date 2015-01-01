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ميناء دمياط يستقبل 7 ألاف طن من الأرز ويصدر 3 ألاف

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:29 م
ميناء دمياط يستقبل 7 ألاف طن من الأرز ويصدر 3 ألاف
ارشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة . 

ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

كما غادر عدد 732 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41620 من البضائع العامة منها عدد 73 سيارة نقل محملة بـ 3451 طن قمح .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 9267 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22218 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1700 طن رمل و 9100 طن يوريا و 3444 طن أرز و 2495 طن كلوريد الكالسيوم .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11091 طن حديد و 7087 طن أرز و 632 طن قمح و 7501 طن خشب و 2600 طن سكر و 10000 طن ذرة و 11000 طن فول صويا .
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