ميناء دمياط يستقبل 7 ألاف طن من الأرز ويصدر 3 ألاف

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 7 سفن بضائع عامة .





ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما غادر عدد 732 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41620 من البضائع العامة منها عدد 73 سيارة نقل محملة بـ 3451 طن قمح .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 9267 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22218 طنا .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1700 طن رمل و 9100 طن يوريا و 3444 طن أرز و 2495 طن كلوريد الكالسيوم .





بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11091 طن حديد و 7087 طن أرز و 632 طن قمح و 7501 طن خشب و 2600 طن سكر و 10000 طن ذرة و 11000 طن فول صويا .