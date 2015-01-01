إطلاق آخر إصدار من متصفح فايرفوكس لنسختي سطح المكتب وiOS
الخميس 11/يوليه/2019 - 04:15 م
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أطلقت شركة موزيلا أخر إصدار من متصفحها الشهير فايرفوكس لنسختي سطح المكتب وiOS، وهذه المرة بميزة توصيات الإضافات “Firefox add-ons” لتسهل بذلك عملية اختيار الإضافات وتبسطتها للمستخدمين من بين مئات الخيارات المتوفرة.
موزيلا فايرفوكس لنسخة سطح المكتب
حيث يأتي هذا الإصدار لنسخة سطح المكتب مدعم بقائمة توصية للإضافات التي قد يحتاجها المستخدم أثناء عمله على المتصفح.
وتم إرفاقها من قبل الشركة بناءً على عدة معايير شملت مدى الفائدة التي ستلحقها بالمستخدم ؛ مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الأمان وتداعيات الاستخدام وسهولة الوصول.
فيما يمكن الوصول لقائمة التوصية الخاصة بالملحقات الوظيفية عن طريق مدير الملحقات المضافة في المتصفح، مع العلم أن الشركة وفرت خيار للإبلاغ عن أي إضافة ضارة من خلال هذه التبويبة نفسها.
وبالإضافة لهذه التحديثات السابقة قامت الشركة أيضاً بعدد من التحديثات على امتداد فايرفوكس Reader View، الخاص بالقراءة وجعل وضعه المظلم أكثر قتامة، مع توسيع استخدامه ليشمل كامل الخلفية وأشرطة الأدوات المنسدلة على عكس ما كان معتاد باقتصار اللون الأسود على المربع المتواجد فيه النص.
موزيلا فايرفوكس نسخة iOS
قامت الشركة أيضاً بايفاد عدد من التحديات على نسخة متصفحها الأخيرة الخاصة بـ iOS، بإضافة قسم للعلامات المرجيعة المستخدمة مؤخراً، بما يتيح إمكانية تحريرها وإعادة ترتيبها.
بما يشمل إعادة تسميتها وكذلك إمكانية تحرير عنوانين الروابط وتغييرها، مع ميزة جديدة تمكن المستخدم من تحديد المواقع الإلكترونية التي يتسخدمها بشكل دوري وتخصيصها بوضع سطح المكتب.
مع وجود تنبيه للمستخدم بأنه يعمل على وضع سطح المكتب عبر أيقونه مخصصة تسهل بذلك تعامله مع مواقع الويب عبر الهاتف.
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