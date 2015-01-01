الأربعاء.. 'حريات الصحفيين' تنظم معرضًا للكاريكاتير حول حرية الصحافة
الخميس 11/يوليه/2019 - 04:24 م
ميسون أبو الحسن
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تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة عمرو بدر، معرضًا للكاريكاتير، الأربعاء المقبل، ويستمر ليومين، وذلك بمقر النقابة.
ويأتي المعرض بعنوان "الصحافة وحريتها.. صور من مصر"، ويشارك به عدد من الزملاء رسامي الكاريكاتير، وأعضاء لجنة الحريات، ويشمل رسومًا عن تاريخ الدفاع عن الصحافة وحريتها.
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