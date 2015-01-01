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مفاجأة.. هجوم يوكوهاما الياباني يتخطى حاجز ال 90 عاما

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:20 م
مفاجأة.. هجوم يوكوهاما الياباني يتخطى حاجز ال 90 عاما
يوكوهاما
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ريهام عبدالمحسن
 
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انضم اليوم المهاجم الياباني المخضرم ​شونسوكي ناكامورا​ الذي يبلغ من السن 41 عامًا إلى يوكوهاما الياباني.

 

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي يوكوهاما على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن الصفقة.

 

ويلعب ​كازويوتشي ميورا​ الذي يبلغ من السن 52 عامًا في يوكوهاما مما يعني أن خط هجوم الفريق يبلغ عمره 93 سنة إذا جمع أعمار كلا من ناكامورا وكازويوتشي، وخاض النجمان أكثر من 1300 مباراة في مسيرتهما حتى الآن.

 

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