السويس ترحب بالأشقاء الجزائريين استعدادا لمواجهة كوت ديفوار (صور)
الخميس 11/يوليه/2019 - 04:16 م
أبوبكر عبد المعز
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كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتشكيل فريق عمل من العلاقات العامة والإعلام والمكتب الفني والمتابعة يجوب شوارع السويس وأماكن تواجد الجمهور الجزائري للترحيب بهم علي ارض السويس ووسط أشقائهم وتسهيل وتذليل أي عقبة خلال تواجدهم؛ لمتابعة لقاء منتخب الجزائر وكوت ديفوار اليوم علي إستاد السويس.
وأشار صقر إلى أن جمهور الجزائر شعب عربي شقيق ومرحب به وتمني لهم التوفيق وطيب الإقامة بالسويس.
وأشار صقر إلى أن جمهور الجزائر شعب عربي شقيق ومرحب به وتمني لهم التوفيق وطيب الإقامة بالسويس.
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