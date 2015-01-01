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سلاسل تجارية جديدة.. "التموين" تكشف عن إنشاء أسواق بالمحافظات بتكلفة 40 مليار جنيه

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:12 م
سلاسل تجارية جديدة.. التموين تكشف عن إنشاء أسواق بالمحافظات بتكلفة 40 مليار جنيه
ارشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز ممثلاً لوزارة التموين، سيطرح جهاز التجارة مجموعة اخري من الفرص الاستثمارية تقدر بـ 10 فرص في عدد من المحافظات المحافظات وباستثمارات تقدر بنحو  40 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي. 

وأوضح عشماوي، خلال تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي بغرض تغطية أكبر قدر ممكن من محافظات الجمهورية بأنماط تجارية متنوعة تناسب طبيعة كل محافظة ونمط استهلاكها ومتوسطات دخل الفرد بها والقوى الشرائية بكل محافظة وكذا كثافتها السكانية طبقًا للخريطة الاستثمارية في قطاع التجارة.

وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية، هذا الاسبوع، قد وقع على 8 عقود جديدة بنظام الشراكة مع مجموعة من المستثمرين والمطورين التجاريين لإقامة مناطق تجارية حضارية ذات نقلة نوعية في عدد من المحافظات. 

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع المبرم عقوده، نحو 23 مليار جنية وتضيف ما يقرب من حوالي 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فضلاً عن إقامة مراكز تجارية حديثة تستوعب كافة احتياجات المواطنين بأسعار منضبطة.
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المزيد عن: وزارة التموين تجارة الجملة السلاسل التجارية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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