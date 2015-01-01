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وزارة الداخلية تقرر نقلة عدد من الإطارات الأمنية من بينهم سفيان الزعق

الخميس 11/يوليه/2019 - 04:07 م
وزارة الداخلية تقرر نقلة عدد من الإطارات الأمنية من بينهم سفيان الزعق
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محمد وليد الجموسي
 
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 أجرت وزارة الداخلية نقلة عدد من الإطارات الأمنية إلى إدارة الأمن الخارجي بالإدارة العامة لتعيينهم ملحقين أمنيين لدى بعض السفارات والقنصليات التونسية بالخارج.
و حسب ما ذكرته إذاعة "موزاييك أف أم" فإن من بين هؤلاء سفيان الزعق رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية والعميد شكري الرحالي الآمر السابق للحرس الوطني والعميد عمّار الفالح مدير إدارة الاستعلام والمتابعة
 
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