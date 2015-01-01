جمعية 'عيش تونسي' تجمع مليون توقيع على 'وثيقة التوانسة'

أعلنت جمعية 'عيش تونسي' على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انها تخطت المليون في وثيقة التوانسة التي اطلقتها منذ أشهر .

و أضافت الجمعية انها بلغت الهدف بعد تجميع توقيع التونسيين من الداخل و الخارج على وثيقة ' التوانسة' و التي تتضمن 12 نقطة .

و حسب مصدر من جمعية عيش تونسي فان الجمعية انطلقت فعلا منذ يوم الاثنين الفارط في الاتصال بالمواطنين لتحديد مصير الوثيقة كما صرح سابقا رئيس الجمعية سليم بن حسن الذي اكد انه مسألة الترشح للانتخابات التشريعية سيحددها التونسيون مثلما حسموا في نقاط وثيقة التوانسة والتي تتمحور حول 12 "إجراء مستعجلا" يمس مباشرة الحياة اليومية للمواطن في مجالات الأمن والصحة والقدرة الشرائية.

يذكر ان قائمات 'عيش تونسي' تحصلت على نسبة 7% في نتائج سبر الآراء الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" بين 3 و9 جويلية الجاري، حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة.